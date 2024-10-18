МВФ кредитует Украину еще на 1,1 млрд долларов
В МВФ одобрили кредит Украине на сумму в 1,1 млрд долларов
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил кредитный транш Киеву в размере 1,1 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Как указано в заявлении пресс-службы МВФ, на которое ссылается агентство, средства направят на поддержку бюджета.
Ранее сообщалось, что Киев получит 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда при одобрении положения экономики страны.
Одновременно в финансовой организации перенесли на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой.