МВФ кредитует Украину еще на 1,1 млрд долларов

сегодня в 22:59

В МВФ одобрили кредит Украине на сумму в 1,1 млрд долларов

Как указано в заявлении пресс-службы МВФ, на которое ссылается агентство, средства направят на поддержку бюджета.

Ранее сообщалось, что Киев получит 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда при одобрении положения экономики страны.

Одновременно в финансовой организации перенесли на неопределенный срок планировавшиеся консультации с Москвой.