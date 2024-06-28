МВФ выделил деньги Украине за устойчивость экономики

сегодня в 22:45

Киев получит 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда после одобрения финансовым институтом положения в экономике страны, пишет ТАСС.

В сообщении МВФ указано, что средства направили на поддержку бюджета после положительного заключения исследования экономики Украины.

"Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя ее перспективы остаются в условиях исключительно высокой неопределенности" - говорится в документе.

Киев уже должен МВФ около 7,6 млрд долларов с перспективой получить от организации до 141 млрд долларов в ближайшие четыре года.