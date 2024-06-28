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МВФ выделил деньги Украине за устойчивость экономики

Киев получит 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда
Политика

Киев получит 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда после одобрения финансовым институтом положения в экономике страны, пишет ТАСС.

В сообщении МВФ указано, что средства направили на поддержку бюджета после положительного заключения исследования экономики Украины.

"Украинская экономика продолжает оставаться устойчивой, хотя ее перспективы остаются в условиях исключительно высокой неопределенности" - говорится в документе.

Киев уже должен МВФ около 7,6 млрд долларов с перспективой получить от организации до 141 млрд долларов в ближайшие четыре года.