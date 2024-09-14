СМИ сообщили о решении Украины сократить соцрасходы в 2025 году

В Сети распространилась новость о том, что проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает социальные расходы в сокращенном формате, этот род трат хотят сократить на 50 млрд гривен, в пересчете на доллары получается сумма около 1,2 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на «Экономическую правду».

«Бюджет на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 миллиардов гривен — до 420,6 миллиардов гривен (10,2 миллиарда долларов — ред.)», — говорится в сообщении издания.

Самая большая статья социальных расходов приходится на Пенсионный фонд — 280,2 млрд гривен (6,8 млрд долларов). По одной из версий, решение сократить соцрасходы может быть связано с тем, что в текущем году на эту сферу заложили больше средств, чем фактически потратят.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 сентября сообщил, что правительство утвердило бюджет на 2025 год. Дефицит оценили в 38,5 млрд долларов.