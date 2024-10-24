Казахстан заявил, что против использования своей территории для обхода санкций

Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана против использования территории республики для обхода санкций против РФ, хотя не поддержала эти ограничения, сообщает ТАСС .

Он отметил, что Казахстан не присоединился к санкциям против России. При этом страна не желает, чтобы ее территория использовалась для обхода санкций.

По словам Василенко, к позиции Казахстана относятся с пониманием как в России, так и на Западе.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объяснил непобедимость России тремя вещами: поддержкой населения главы РФ Владимира Путина, историей страны и ее военным потенциалом.