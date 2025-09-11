Sohu: европейцы после России переключились на Китай, это похоже на абсурд

«Видя, что сдерживание России не сработало, европейцы переключились на Китай. Разве это не абсурд? Это вовсе не смешно, потому что такова текущая международная политика. За последние несколько лет санкций против России Запад практически исчерпал все доступные средства», — пишет автор статьи.

По его словам, действия ЕС напоминают «кастрюлю с кашей». Европа уже перепробовала против России и замораживание активов, и прекращение поставок, и даже попытку разрушения финансовой системы.

В статье также отмечается, что Евросоюз, не сумев нанести сокрушительный удар по России, переключил фокус своего внимания на Китай. По мнению европейских политиков, приобретение Китаем российских энергетических ресурсов является формой «скрытой поддержки».