Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и РФ, сообщает ТАСС .

Также он отметил, что есть и другие причины, по которым Зеленский не становится военной целью. «Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было», — пояснил Картаполов.

Он добавил, что Россия хочет показать всему миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов отметил, что заявление Зеленского о том, что он предупреждал американского лидера Дональда Трампа о Третьей мировой войне, но «президент США его не услышал», — очередная попытка шантажировать мировое сообщество и вернуть себе утраченное внимание. Зеленский — манипулятор, который уже не раз доказывал, что ради сохранения личной власти готов пойти на любые жертвы.

