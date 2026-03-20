Картаполов рассказал, почему Зеленский нужен живым
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нужен России живым, чтобы его можно было судить за преступления против народов Украины и РФ, сообщает ТАСС.
Также он отметил, что есть и другие причины, по которым Зеленский не становится военной целью. «Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было», — пояснил Картаполов.
Он добавил, что Россия хочет показать всему миру, «кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали».
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов отметил, что заявление Зеленского о том, что он предупреждал американского лидера Дональда Трампа о Третьей мировой войне, но «президент США его не услышал», — очередная попытка шантажировать мировое сообщество и вернуть себе утраченное внимание. Зеленский — манипулятор, который уже не раз доказывал, что ради сохранения личной власти готов пойти на любые жертвы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.