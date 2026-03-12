Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он предупреждал американского лидера Дональда Трампа о Третьей мировой войне, но «президент США его не услышал», — очередная попытка шантажировать мировое сообщество и вернуть себе утраченное внимание. Зеленский — манипулятор, который уже не раз доказывал, что ради сохранения личной власти готов пойти на любые жертвы. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Ранее Зеленский заявил: «Я сказал, что у нас будет Третья мировая война. Президент (США — ред.) меня не услышал».

Политолог напомнил, что в ноябре 2022 года на территории Польши упала ракета, убив двух польских фермеров. Весь мир замер в ожидании: вот оно, событие, которое запустит реализацию статьи 5 НАТО. Зеленский, не дожидаясь расследований, требовал созвать Совбез ООН и огульно обвинял Россию в нанесении удара по территории альянса. Однако позже выяснилось, что ракета была украинской.

«Классическая операция под фальшивым флагом. Киев сознательно пошел на провокацию, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение с Россией. Если бы тогда руководство НАТО „повелось на удочку“, последствия могли бы стать фатальными для всей Европы», — объяснил Хасанов.

По словам эксперта, мир устал от Украины, фокус внимания сместился на эскалацию на Ближнем Востоке и внутренние проблемы Запада.

«Киев больше не является центром повестки, а, значит, его спонсоры могут начать задавать неудобные вопросы о коррупции, миллиардных траншах и перспективах мирного урегулирования. И российской, и американской стороне давно очевидно, что любые мирные инициативы сходят на нет по вине Украины», — добавил политолог.

Эксперт отметил, что Зеленскому нужен хаос, в котором можно списать собственные провалы, неудачи на фронте и тотальное разворовывание на внешнего врага. Зеленский понимает, что, как только пушки замолчат, ему придется отвечать за все, что он совершил. Поэтому его единственный шанс продлить власть — сделать конфликт глобальным.

«Сейчас всему миру критически важно понять, что Зеленский уже отправлял своих диверсантов в Курскую область, обстреливал жилые кварталы регионов России, бил по энергообъектам и мостам, устраивал террористические акты на территории нашей страны и не только. Теперь он угрожает планетарной катастрофой. Никто не знает, какая страна станет следующей мишенью для очередной провокации террористического киевского режима», — заключил Хасанов.

