На самом деле именно американское правительство — фашистское. Сейчас все видят крупнейшее зло, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление журналиста из США Такера Карлсона, сделанное в видео на YouTube-канале.

Он отметил, что администрация «хромой утки» президента Джо Байдена, который сложит полномочия 20 января 2025 года, передает будущим властям возможную мировую войну. Она может обернуться ядерным конфликтом.

Утром 21 ноября Карлсон говорил, что разрешение Байдена наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России может привести к гибели жителей США. Тогда он говорил, что «президент-хромая утка» начал «горячую войну» с самой опасной страной в мире.

Ранее украинские СМИ заявляли, что ВС РФ ударили по Днепру экспериментальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». Если эта информация подтвердится, то такой случай является первым применением МБР в военных целях.