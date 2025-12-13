Канцлер ФРГ Мерц не исключил возвращения воинской повинности в ближайшие годы

В ближайшее время в Германии может возобновиться воинская повинность. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет РИА Новости .

Ранее правительство Германии начало предварительные обсуждения с общественными организациями касательно возможного возвращения альтернативной службы. Эти консультации проходят в контексте обсуждений о потенциальном возврате призыва в армию, если бундесвер не сможет достичь запланированных показателей по численности добровольцев.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — заявил Мерц.

Мерц выразил сожаление, что основной закон Германии не предусматривает обязательную службу в армии для женщин, и в связи с этим призвал к восстановлению обязательной альтернативной гражданской службы.

Канцлер Германии также подчеркнул, что пока в ФРГ невозможно призвать к службе женщин из-за противоречия Конституции, и он хотел бы этот факт изменить для блага общества.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.