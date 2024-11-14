Согласно информации на сайте, конгрессвумен якобы распространяла ложные сведения и принимала участие в информационных операциях против украинских властей. Также Тулси Габбард может является агентом российских спецслужб.

Кроме того, в прошлом году Габбард призвала к мирным переговором России и Украины с условием уступок территорий со стороны Киева.

Ранее предложенный Дональдом Трампом на пост главы минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». По его словам, полуостров никогда не перестанет быть частью РФ.