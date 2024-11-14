Кандидата на пост главы нацразведки США обнаружили в базе «Миротворца»
Фото - © Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America. Tulsi Gabbard/Wikipedia.org
Бывший американский конгрессмен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки страны, числится в украинской базе «Миротворец», сообщает газета «Ведомости».
Согласно информации на сайте, конгрессвумен якобы распространяла ложные сведения и принимала участие в информационных операциях против украинских властей. Также Тулси Габбард может является агентом российских спецслужб.
Кроме того, в прошлом году Габбард призвала к мирным переговором России и Украины с условием уступок территорий со стороны Киева.
Ранее предложенный Дональдом Трампом на пост главы минюста конгрессмен Мэтт Гетц заявлял о недостижимости цели Украины «по выходу Крыма из состава России». По его словам, полуостров никогда не перестанет быть частью РФ.