Кандидат в канцлеры Германии готов позвонить Путину

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Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания, сообщает РИА Новости .

«Если для этого будет повод и будет согласие между европейскими и трансатлантическими партнёрами, то, конечно, да», —сказал Мерц.

Он добавил, что необходимо выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины и поставке Киеву дальнобойного вооружения.

Ранее действующий канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о "скором" телефонном звонке российскому лидеру.