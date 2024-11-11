Шольц: скоро настанет время для звонка Путину

Шольц заявил о скором времени разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скоро настанет время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости .

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил в интервью на вопрос о «подходящем времени» для разговора с российским лидером.

«Скоро», — сказал Шольц.

О своей готовности вести с Москвой переговоры об урегулировании украинского конфликта Шольц заявлял неоднократно.

В Кремле ранее восприняли инициативу немецкого канцлера в качестве «важного сигнала».

В воскресенье вечером стало известно о возможном телефонном разговоре Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.