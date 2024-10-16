Шольц заявил, что готов обсуждать с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Он считает, что РФ должна участвовать в следующей мирной конференции по этому вопросу, сообщает ТАСС .

Шольц вспомнил конференцию в швейцарском городе Бюргенштоке. Канцлер сделал вывод, что для на следующей встрече обязательно должна присутствовать Россия.

«Когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: „Да, это так“» — заявил Шольц.

Также он отметил, что на конференции обязательно нужно придерживаться главного принципа — ничего не будет решаться без Украины и ее европейских партнеров. Шольц подчеркнул, что продолжит помогать Киеву по мере возможностей.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план» урегулирования конфликта в Верховной раде. По его словам, эта стратегия не предусматривает заморозку конфликта или уступку территорий.