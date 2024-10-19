Кремль прокомментировал готовность ФРГ обсуждать ситуацию на Украине с Россией

Желание канцлера Германии Олафа Шольца обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине для России является важным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — пояснил Песков, комментируя готовность Шольца к переговорам с Россией.

Песков подчеркнул, что отказ других западных стран обсуждать эту тему именно с Россией — неконструктивный, а готовность Германии к диалогу — это важный для Москвы сигнал.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет передавать Украине дальнобойные ракеты. Речь идет о ракетах Taurus.