Шольц: ФРГ не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Канцлер Германии Шольц подтвердил отказ от передачи ракет Taurus Киеву
Немецкий канцлер Олаф Шольц в снова подтвердил отказ Германии от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает RT.
При этом глава немецкого кабмина дал понять, что Берлин останется крупнейшим после Вашингтона поставщиком оружия для нужд ВСУ.
"Мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул канцлер.
Ранее в Германии опубликовали перечень вооружений, которые немецкие власти отправили в новом пакете военной помощи Украине.