Шольц: ФРГ не будет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus

сегодня в 04:20

Немецкий канцлер Олаф Шольц в снова подтвердил отказ Германии от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сообщает RT .

При этом глава немецкого кабмина дал понять, что Берлин останется крупнейшим после Вашингтона поставщиком оружия для нужд ВСУ.

"Мы также несем полную ответственность за то, чтобы война между Россией и Украиной не переросла в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул канцлер.

Ранее в Германии опубликовали перечень вооружений, которые немецкие власти отправили в новом пакете военной помощи Украине.