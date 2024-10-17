Германия отправит Украине американские управляемые ракеты

сегодня в 22:37

В Берлине опубликовали новый перечень вооружений для помощи Украине

В Германии раскрыли номенклатуру переданных Украине вооружений — систем ПВО, бронетехники и управляемых ракет, сообщает ТАСС .

В пакет военной помощи вошли шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, боеприпасы для танков двух моделей Leopard и БМП Marder, системы ПВО IRIS-T с боезапасом, снаряды, стрелковое оружие, инженерная техника.

В планах Берлина дополнить пакет управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9L производства США, 4 тысячи ударных беспилотников, указывает агентство.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути выхода из украинского конфликта.