Канада внесла младшего сына Лукашенко в санкционный список

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Канада внесла в санкционный список младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко — Николая, пишет « Интерфакс » со ссылкой на канадское правительство.

Кроме того, под санкции попали девять белорусских граждан и шесть компаний. Также в этом списке оказались заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Олег Мищенко.

В частности, Канада ввела санкции в отношении Минского электротехнического завода и Конструкторского бюро «Дисплей.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США могут ввести новые санкции против России из-за якобы «незаконного удержания американцев».