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Канада расширила список российских лиц, против которых ввели санкции

Канада расширила перечень российских лиц, попавших под санкции. В список вошли еще девять граждан РФ, сообщает ТАСС .

Соответствующее заявление опубликовало на своем сайте канадское правительство. Утверждается, что перечень был расширен в связи с якобы нарушениями прав человека на территории Украины.

Дополнительно под санкции попали девять россиян. Среди них представители ФСИН, ФСБ и Росгвардии.

Всего в канадском перечне российских подсанкционных лиц с учетом дополнения теперь находятся 432 человека.

Ранее американское министерство торговли ввело санкции на экспорт против четырех фирм из РФ. Также ограничения коснулись двух компания из КНР и еще двух из Мьянмы.