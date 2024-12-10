Минторг США пополнил черный список 8 компаниями из России, Китая и Мьянмы
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Американское министерство торговли ввело санкции на экспорт против четырех фирм из РФ, двух из КНР и еще двух из Мьянмы. Об этом сказано в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре, куда выкладывают официальные документы правительства США, сообщает ТАСС.
Эти компании якобы действуют «с целью навредить американским интересам нацбезопасности или внешней политики». Под санкции попали российские компании «Горизонт», «Технологии видеоанализа», «Авиаснаб» и NtechLab.
Американские политики уверены, что «Горизонт» и «Авиаснаб» якобы продавали военным в Мьянме запчасти и компоненты. Они «предоставляли возможность нарушать права человека и атаковать гражданских».
«Технологии видеоанализа» и NtechLab оказались в санкционном списке, поскольку создают ПО, распознающее лица. В Вашингтоне считают, что оно позволяет властям «отслеживать и преследовать» демонстрантов и активистов.
Ранее сообщалось, что Китай не желает работать с российскими банками из-за американских санкций.