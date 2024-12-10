Минторг США пополнил черный список 8 компаниями из России, Китая и Мьянмы

сегодня в 19:15

Минторг США: 4 компании из России попали под американские санкции на экспорт

Американское министерство торговли ввело санкции на экспорт против четырех фирм из РФ, двух из КНР и еще двух из Мьянмы. Об этом сказано в уведомлении, опубликованном в Федеральном реестре, куда выкладывают официальные документы правительства США, сообщает ТАСС .

Эти компании якобы действуют «с целью навредить американским интересам нацбезопасности или внешней политики». Под санкции попали российские компании «Горизонт», «Технологии видеоанализа», «Авиаснаб» и NtechLab.

Американские политики уверены, что «Горизонт» и «Авиаснаб» якобы продавали военным в Мьянме запчасти и компоненты. Они «предоставляли возможность нарушать права человека и атаковать гражданских».

«Технологии видеоанализа» и NtechLab оказались в санкционном списке, поскольку создают ПО, распознающее лица. В Вашингтоне считают, что оно позволяет властям «отслеживать и преследовать» демонстрантов и активистов.

Ранее сообщалось, что Китай не желает работать с российскими банками из-за американских санкций.