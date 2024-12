Китай отказывается работать с российскими банками из-за санкций США

Например, Bank of China уже отказался принимать платежи из российских кредитных организаций. Также уведомления о прекращении приема платежей из российских банков, оказвшихся под санкциями, начал рассылать Bank of Kunlun.

По мнению Порошина, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа ситуация маловероятно изменится в лучшую сторону.

Однако основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповского напротив считает, что приход Трампа к власти ослабит санкции.

Ранее сообщалось, что россияне больше не могут снять деньги с карты Union Pay от Газпромбанка в китайских банкоматах. При попытке обналичить средства, на экранах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) пишет, что транзакция прошла неудачно.

Проблемы могли возникнуть после того, как Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка. Также ограничениям подверглись шесть дочерних компаний, которые находятся за границей.