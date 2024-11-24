Снять наличные с карты Union Pay от Газпромбанка в Китае невозможно

Россияне больше не могут снять деньги с карты Union Pay от Газпромбанка в китайских банкоматах. При попытке обналичить средства, на экранах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) пишет, что транзакция прошла неудачно, сообщает корреспондент РИА Новости .

Во время работы с банкоматом ICBC появляется надпись, что «банк, выпустивший карту, не может обработать платеж». На экране Bank of China написано: «сбой перевода». При этом раньше россияне могли снимать деньги с банковских карт Газпромбанка, работающих на системе платежей Union Pay.

Проблемы могли возникнуть после того, как Соединенные Штаты 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка. Также ограничениям подверглись шесть дочерних компаний, которые находятся за границей.

Ранее Газпромбанк предупреждал жителей РФ о том, что при оплате картой Union Pay за границей могут возникнуть проблемы. Путешественникам посоветовали расплачиваться наличными.