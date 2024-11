Снять наличные с карты Union Pay от Газпромбанка в Китае невозможно

Россияне больше не могут снять деньги с карты Union Pay от Газпромбанка в китайских банкоматах. При попытке обналичить средства, на экранах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) пишет, что транзакция прошла неудачно, сообщает корреспондент РИА Новости.