Газпромбанк предупредил россиян о проблемах с картами Union Pay за рубежом

сегодня в 13:09

Газпромбанк из-за санкций США предупредил о проблемах с картами Union Pay

После включения в санкционный список Соединенных Штатов Газпромбанк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом, сообщает РИА Новости .

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в сообщении.

Накануне Минюст США расширил антироссийские санкции. Под новые ограничения попали первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и ряд глав департаментов регулятора.

Кроме того, под ограничениями оказались «Газпромбанк», банк «ДОМ. РФ» и другие финансовые организации.