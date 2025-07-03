Платежные терминалы из Подмосковья получили сертификат Минпромторга

ПИН-пады уже прошли сертификацию Минпромторга России, что подтверждает соответствие российским и международным стандартам. Устройство разработано специально для ритейла и полностью заменяет зарубежные аналоги, ушедшие с рынка.

«Порядка 60 000 устройств компания планирует выпустить уже в этом году. Полная мощность производства составляет 150 000 терминалов в год», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ПИН-пад поддерживает бесконтактные платежи по NFC, СБП и способен работать с отечественными технологиями, например, сервисом «Волна» от НСПК. Платежный терминал создан для работы в условиях высокой нагрузки, в частности для крупного и среднего ритейла. Разработанный ПИН-пад исключает процедуру дублирования суммы покупки на терминале — сумма на него передается автоматически благодаря настроенной интеграции, что сокращает время нахождения покупателя в очереди.

По результатам испытаний платежный терминал признан Национальной системой платёжных карт (НСПК) как рекомендованный к эксплуатации. Это означает, что банки могут использовать устройство в своей инфраструктуре без дополнительных согласований с регулятором.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.