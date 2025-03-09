«Как конфеты у ребенка»: Трамп раскритиковал поведение Зеленского

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал поведение Владимира Зеленского, заявив, что тот легко брал деньги у США во время президентского срока Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«При Байдене он забирал деньги у этой страны, как конфеты у ребёнка. Это было так легко, с тем же самым подходом», — отметил он.

При этом он добавил, что не чувствует благодарности, исходящей от Зеленского, несмотря на помощь со стороны США на 350 млрд долларов.

Ранее во время встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.