Кадыров впервые появился на видео после слухов о его пропаже и плохом здоровье

Кадыров выпил чай на видео на фоне слухов о проблемах с его здоровьем

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые в наступившем году появился на видео после слухов о якобы его исчезновении и проблемах со здоровьем, сообщают «Осторожно, новости» . Кадры с чеченским главой опубликовал председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

На видео Кадыров сидит за столом и пьет чай, опровергая утверждения о его «плохом» самочувствии. По словам главы региона, на днях он также участвовал в открытии строительных объектов и вручении транспорта.

«Чай пьем. Все хорошо», — сказал руководитель Чечни.

Ранее чеченские власти называли сообщения об «исчезновении» Кадырова вбросами и слухами.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что чеченским военным в зоне СВО передали 15 новых «Джихад-машин». Автомобили изготовили на республиканском предприятии «Чеченавто».