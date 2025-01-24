Военнослужащие из Чечни получили в пользование 15 новых автомобилей, известных как «Джихад-машины», об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Высокотехнологичные транспортные средства, известные как «Джихад-машины», были изготовлены на производственных мощностях республиканского предприятия «Чеченавто». Пятнадцать единиц этой качественной техники получили военные из Чечни, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в составе подразделений министерства обороны России на территории Донецкой Народной Республики.

Торжественную церемонию передачи техники возглавил Ахмед Дудаев, занимающий пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики. В мероприятии также приняли участие представители Народного фронта и Минпромторга России.

Эксперты подчеркивают превосходное качество переданных транспортных средств, соответствующее самым высоким стандартам.

Современные стандарты и практический опыт военнослужащих, действующих в сложной обстановке, легли в основу организации производства. Тщательная проработка всех элементов конструкции обеспечила высокую эффективность, исключительную надежность и полную безопасность боевых машин.