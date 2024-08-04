Кадыров показал видео с венгром, который сдался в плен на Бахмутском направлении

В зоне спецоперации взяли в плен «интересного» бойца 5-й штурмовой бригады ВСУ — гражданина Украины, по национальности венгра Василия Севке. Видео, снятое командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, опубликовал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Василия Севке взяли в плен на Бахмутском направлении. В последнее время на этом участке зоны СВО российским войскам сдается множество бойцов ВСУ.

Кадыров отметил, что в украинской армии неслучайно служит много иностранцев. Это говорит о сильной нехватке солдат у Киева.

Ранее 17 морпехов ВСУ сдались в плен в дельте реки Днепр в Херсонской области. Украинцы сообщили, что командование не снабдило их едой и водой.