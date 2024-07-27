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17 бойцов ВСУ сдались в плен на островах в дельте реки Днепр

17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен российским силам. Это произошло на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам пленных, командование ВСУ плохо спланировало боевые действия. Кроме того, у них не было питьевой воды и снабжения. Воду приходилось пить из болота.

После того, как командование отказалось проводить эвакуацию, украинские бойцы сдались целым подразделением.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.