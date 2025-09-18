Кадыров оценил свою многолетнюю работу на посту главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ничего бы не менял, так как принимал правильные решения на посту главы республики, которую он возглавляет с 2007 года, сообщает РИА Новости .

«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения» — ответил Кадыров на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что раньше перед руководством стояли тяжелые задачи — восстановление республики и обеспечение безопасности региона. Сегодня же чеченские власти имеют возможность «заниматься новым строительством».

Глава Чечни добавил, что в настоящее время чеченский народ может увидеть положительный результат принятых им решений.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что смог вернуть украденного у него в Чехии коня Зазу, договорившись с сотрудниками украинских спецслужб. Животное политику передали, а деньги он так и не перевел.

