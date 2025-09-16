Кадыров обманул СБУ на деньги во время сделки по выкупу коня из Чехии

Кадыров договорился с СБУ о возврате украденного в Чехии коня, но не заплатил

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал РИА Новости , что смог вернуть украденного у него в Чехии коня Зазу, договорившись с сотрудниками украинского СБУ. Животное политику передали, а деньги он так и не перевел.

Кадыров в марте 2023 года рассказал о том, что его коня украли в Чехии. Животное еще в 2014 году включили в список имущества главы Чечни, который в стране заморозили в рамках санкций против РФ.

В мае 2023 года Кадыров рассказал, что смог выкупить Зазу с помощью посредничества сотрудников СБУ. Якобы они попросили у политика за услуги 18 тыс. долларов.

«Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня», — сказал Кадыров.