Ка-52М разбил ВСУ в зоне ответственности «Центральной» группировки

сегодня в 05:17

Экипаж российского вертолета Ка-52М ударил по украинскому подразделению в зоне ответственности «Центральной» группировки войск, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Центр», — сказано в сообщении.

Вертолет атаковал противника неуправляемыми авиаракетами С-8 и управляемыми «Вихрями».

После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и благополучно вернулся на базу.