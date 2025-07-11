Детскую игровую площадку устанавливают в деревне Кривцово Солнечногорска

Новую детскую площадку устанавливают во дворе дома № 22 в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск. Она будет отвечать современным требованиям безопасности: на ней уложат резиновое покрытие и разместят игровые элементы из экологических материалов. Подрядчик подготовил асфальтобетонное основание. Полностью работы планируют завершить в августе, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Обустройство игровой зоны осмотрели заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван и уполномоченный главы по территориальному округу Кривцовское Евгения Атаева. Также они проинспектировали содержание дворовых и придомовых территорий в деревне и пообщались с жителями.

«По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова проверили ход работ по обустройству новой детской игровой площадки. Обязательно устроим в честь ее открытия праздник для всего двора. Во время выезда старшее поколение жителей посетовало на неудобные лавочки: пожилым людям трудно с них вставать. По их просьбе начали постепенную замену», — рассказал замглавы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Установку площадки ведут в рамках комплексного благоустройства дворовой территории. Ранее у дома № 22 положили асфальт, установили бордюрный камень, обновили парковочные зоны, тротуары и дорожки к подъездам, поставили лавочки и урны.

Всего в Солнечногорске по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году благоустроят девять дворовых территорий. Они расположены в деревнях Кривцово, Радумля, Толстяково, Якиманское, поселках Андреевка, Смирновка и в городе по улице Молодежной. Их благоустройство планируют завершить до конца августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.