В Москве определили лучшего специалиста в области дефектоскопии

Итоги первого городского соревнования профессионального мастерства «Московские мастера» в номинации «Дефектоскопист-специалист неразрушающего контроля» подвели в столице. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Профессионалы этого направления выявляют, анализируют и оценивают дефекты и повреждения в различных материалах и конструкциях. Применяемые методики обследования помогают обнаружить риски поломок сложной техники, своевременно выполнить профилактический ремонт и избежать возможных аварийных ситуаций.

В финале конкурса состязались 12 участников из 9 московских предприятий. Первое место занял ведущий инженер ПАО «МОЭК» Максим Ковалев. Вторым стал инженер-дефектоскопист АО «Мосгаз» Виталий Шилков, а третье место досталось начальнику участка ООО «НТЦ „НефтеГазДиагностика“ Алексею Шубскому.

Теоретический этап финала включал 90 вопросов о различных методах диагностики: визуальном, измерительном, ультразвуковом и рентгеновском. Практическое задание заключалось в обнаружении дефектов в изделиях с применением этих технологий.

Соревнование «Московские мастера» проводится уже в 28-й раз в рамках социального партнерства между правительством столицы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей при участии комитета общественных связей и молодежной политики города.