Правоохранители через окно ворвались в вебкам-студию в Великом Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов через окно ворвались в вебкам-студию в Великом Новгороде. Шестерых фигурантов будут судить, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новгородской области.

По словам полицейских, 36-летний мужчина вместе с супругой создали бизнес — вебкам-студию в центре Великого Новгорода. Они наняли двух девушек 22 и 24 лет. Дамы вели онлайн-трансляции формата «18+» за деньги.

Вебкам-студией управляли муж с женой и двое помощников. Клиенты платили за услуги с помощью криптовалюты. Супруги меняли цифровые активы на рубли и выплачивали зарплату сотрудницам.

Сотрудники специализированного подразделения и Следственного управления регионального УМВД при силовой поддержке бойцов СОБР «Рубин» Росгвардии наведались в вебкам-студию в декабре 2024 года. Ее деятельность пресекли. Согласно заключению проведенной экспертизы, некоторые видеозаписи оказались порнографическим контентом.

В настоящее время дело в отношении обвиняемых поступило на рассмотрение в Новгородский районный суд. Им может быть назначено максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.