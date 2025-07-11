Кассирша из Лыткарино сыпала проклятьями в комментариях к денежным переводам

В подмосковном Лыткарино продавщицу магазина оштрафовали за серию оскорблений в адрес граждан. Женщина рассылала оскорбительные высказывания с фейковых страниц в соцсетях и в комментариях к денежным переводам по мобильному банку, сообщает сайт MK.Ru .

Правоохранители выяснили, что работница магазина распродаж как минимум пять раз оскорбила людей в виртуальном пространстве.

В одном случае женщина сопроводила ругательствами денежный перевод, который отправляла другому человеку. Еще четыре раза, как пишет издание, злоумышленница специально создавала интернет-аккаунты под чужими именами, чтобы забуллить других пользователей. В итоге под словесную атаку попали двое подростков и их родители.

В отношении нарушительницы возбудили административное дело по части 2 статьи 5.61 КоАП (оскорбление), сообщала пресс-служба прокуратуры Московской области. По решению суда женщину-сквернослова оштрафовали на 5000 рублей.