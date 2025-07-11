В музее Ленинского округа открыли новую экспозицию, посвященную ВС РФ

В День ветеранов боевых действий, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым, бойцами спецоперации и их близкими приняли участие в открытии выставки в музее СВО, расположенном в историко-культурном центре Видного, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

«Экспозиция, которая создавалась в рамках патриотического проекта партии «Единая Россия» «Успех V единстве поколений» — направлена на сохранение исторической памяти и воспитание молодежи в духе патриотизма. Считаю, что абсолютно каждому будет полезно посетить выставку. Один зал посвящен Украине. Видя все представленные трофеи и предметы с поля боя, школьные учебники с жизнеописанием украинских нацистов, мы понимаем, как быстро искажается сознание людей и разжигается вражда между нашими народами. Второй зал наполнен особой энергетикой мужества и патриотизма наших воинов и тех, кто им помогает», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

В новом зале представлены различные образцы отечественного вооружения, экипировка и снаряжение, а также предметы, отражающие повседневную жизнь солдат на передовой.

«Сегодня, учитывая пожелания учащихся школ, семей участников СВО, их близких и наших волонтерских объединений, осознавая значимость быть единым целым, представили вторую часть музейной экспозиции. Новый зал пронизан духом подлинного героизма, отваги и мужественности. Хочу выразить признательность организаторам за их усилия, за предоставленную возможность прикоснуться к истории и ощутить ответственность за будущее нашей страны», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Экспонаты для музея СВО в Ленинском округе были собраны действительно заинтересованными и хорошо осведомленными о событиях на Украине людьми: начальником межрайонной ИФНС России № 14 по Московской области Павлом Шагиным, руководителем волонтерской группы «СВОи» Самиром Гаджиевым, руководителем Ленинского отделения организации «Боевое братство» Владимиром Песоченко, оператором федерального канала Владимиром Гриневичем и другими.

Выставка работает с будни с 9:00 до 18:00, в выходные — с 11:00 до 17:00. Планируется, что экспозиция станет постоянной. Чтобы заказать экскурсию в сопровождении экскурсовода, необходимо позвонить по телефону: 8 (498) 547-29-70.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.