сегодня в 11:36

К нападению на пост ДПС в Карачаевске может быть причастна СБУ

Служба безопасности Украины может быть причастна к инциденту с нападением неизвестных на пост ДПС в Карачаевске, сообщает NEWS.ru .

Пhезидент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров отметил, что произошедшее может быть акцией запугивания.

По его словам, разведка Украины пытается реанимировать преступность. А на Северном Кавказе это сделать легче, потому что регион никогда не был спокойным.

Чтобы действительно покончить с проблемой, нужно выявлять и уничтожать преступников и организаторов акции, добавил он.

Ранее застреленные при атаке на пост ДПС в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.