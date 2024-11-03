Явка на выборах президента Молдавии достигла 50%

сегодня в 20:00

По данным на 17:58 (18:58 по Москве) воскресенья, явка избирателей во втором туре на выборах президента Республики Молдова достигла 50%. Свои голоса отдали более 1,5 млн граждан, сообщается на сайте молдавского Центризбиркома.

Первый тур выборов главы государства состоялся 20 октября. Порог в 50% избирателей был достигнут к 19:40 (20:40 по Москве).

3 ноября в республике проходит второй тур выборов на высший государственный пост. В первом туре действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а экс-прокурор и оппозиционер Александр Стояногло — 25,95%.

Все избирательные участки прекратят свою работу в 21:00 (22:00 по Москве).

Ранее действующий молдавский лидер Майя Санду объявила о том, что большинство граждан республики поддержали вступление страны в Европейский союз.