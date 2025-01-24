Японский премьер вновь хочет заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Сигэру Исиба вновь заявил о готовности Токио заключить мирный договор с РФ и решить «территориальную проблему», сообщает ТАСС .

Выступая с программной речью перед парламентом, он подчеркнул, что Япония согласна пойти на это, несмотря на нынешние сложности в отношениях двух стран.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал глава правительства.

Такая же формулировка уже звучала в предыдущих обращениях Сигэру Исибы к парламенту. При этом она повторяет слова Фумио Кисиды — его предшественника на данном посту.

Осенью прошлого года японский посол в России Акира Муто рассказал, что подписанию мирного договора мешает украинский конфликт. Токио ждет его окончания.

Переговоры о разработке и подписании соглашения по итогам Второй мировой войны идут между Россией и Японией с середины ХХ-го века. Одна из главных причин отсутствия консенсуса — вопрос, кому принадлежит южная часть Курил. Токио называет своими входящие в состав РФ Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов.