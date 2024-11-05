Посол ответил, что мешает заключить мирный договор между РФ и Японией

Посол Муто: мирному договору между РФ и Японией мешает конфликт на Украине

Японский посол в России Акира Муто заявил, что подписанию мирного договора между Москвой и Токио мешает украинский кризис. По его словам, для обсуждения мирного плана Япония ожидает окончания конфликта на Украине, сообщает SHOT .

Муто добавил, что в Токио надеются на обоюдные шаги для подписания российского-японского мирного договора. В данный момент, по его словам, такие переговоры не проводятся.

Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны. Причиной его отсутствия стал территориальный спор о принадлежности юга Курильских островов.

5 ноября президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств. В их числе — представители Японии, Канады, Италии, Испании и других стран.