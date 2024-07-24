Япония заявила протест РФ из-за санкций и назвала их неприемлемыми

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси отметил, что протест России направили 24 июля.

«Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми», — добавил он.

По словам Хаяси, Россия пояснила, что подобные меры стали ответом на санкции со стороны Токио. При этом чиновник попытался обосновать японские меры СВО на Украине.

Ранее министерство иностранных дел России на официальном сайте сообщило об ответных мерах в отношении действий Японии, которая продолжает применять к РФ санкции на фоне проведения специальной военной операции.