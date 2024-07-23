сегодня в 20:14

Россия в ответ на санкции бессрочно запретила въезд в страну 13 гражданам Японии

Министерство иностранных дел России на официальном сайте сообщило об ответных мерах в отношении действий Японии, которая продолжает применять к РФ санкции на фоне проведения специальной военной операции.

В МИД РФ отметили, что бессрочно запретили въезжать на территорию страны некоторым японским гражданам. В санкционный список попали 13 персон.

В Россию теперь не смогут въехать в том числе основатель корпорации RAKUTEN Микитани Хироси, председатель правления Toyota Motor Тоеда Акио и президент Koshin ltd Кохара Эйити.

Ранее Россия ввела ответные санкции в отношении граждан Великобритании. В санкционный список попали 15 человек.