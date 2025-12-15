Япония впервые за полвека останется без панд из-за обострения отношений с КНР

Зоопарк Японии впервые за полвека останутся без панд. Арендованных у Китая животных Сяо-Сяо и Лей-Лей вернут на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Панды находятся в токийском зоопарке Уэно и являются его главной достопримечательностью. Официальный срок аренды Сяо-Сяо и Лей-Лей истекает в феврале 2026 года, но они будут возвращены Китаю уже в январе.

В Японии переживают, что из-за обострения отношений с Китаем страна может вовсе остаться без панд. Эту идею активно обсуждают в социальных сетях.

Проблемы начались после высказывания премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване. Она заявила, что возможный кризис на острове может вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкую критику Пекина. МИД Китая предостерег граждан от поездок в Японию.

Тем временем в Московском зоопарке панда Катюша радуется выпавшему снегу. Животное с удовольствием играло в открытой части вольера.

