Акулова показала, как панда Катюша радуется снегу в Московском зоопарке

Любимица Московского зоопарка панда по имени Катюша с радостью отреагировала на выпавший снег. Животное с удовольствием играло в открытой части вольера. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах видно, как панда играла с кусочком дерева на снежной поляне в вольере, затем забралась на деревянное сооружение и начала валяться в снегу. После этого Катюша пошла по настилу по направлению к краю и в какой-то момент свалилась с него на спину. Ситуация не смутила животное, которое продолжило играть с куском дерева.

«Долгожданный снег. Катюша радуется, нашла в вольере кусочек бревнышка и с ним играет. Никакие мячи не нужны», — прокомментировала ролик Акулова.

Ранее сообщалось, что панда Катюша переехала жить в отдельный вольер от своей матери, панды Диндин. 24 апреля Катюше исполнится 1 год и 8 месяцев. В природе панды заботятся о детенышах и кормят их молоком до 1,5-2 лет. Диндин решила, что ее дочка выросла и готова к самостоятельной жизни, после чего специалисты расселили животных по соседним вольерам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.