Панда Катюша съехала от мамы в Московском зоопарке

В Московском зоопарке большие панды Диндин и ее дочка Катюша стали жить в отдельных вольерах, сообщает пресс-служба зоосада.

24 апреля Катюше исполнится 1 год и 8 месяцев. В природе панды заботятся о детенышах и кормят их молоком до 1,5-2 лет. Диндин решила, что ее дочка выросла и готова к самостоятельной жизни.

Катюша родилась 24 августа 2023 года. Это была первая беременность Диндин и первый ее детеныш. У бамбуковой медведицы сразу включился материнский инстинкт. С первого дня она трепетно заботилась о малышке, кормила молоком, учила осторожности и необходимым навыкам. Именно Диндин своим примером приучила Катюшу есть бамбук. А в полгода малышка впервые попробовала морковь.

На сегодняшний день в рационе Катюши есть все, чем питаются взрослые панды, все, что нужно для полноценного роста и развития: бамбук, морковь, батат, яблоки и панда-кейки (специальный хлеб, который выпекают на пару).

Катюша весит 65 кг. Недавно она стала участвовать в веттренингах. Так, малышка уже позволяет ощупать живот, осмотреть зубы, а еще встает на весы. Этому детеныш научился, повторяя за мамой.

Но панды в природе одиночные животные, они встречаются друг с другом только в период размножения. После появления потомства о малышах заботиться мама.

«И сейчас Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. В один день самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу», — пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что подобная агрессия могла быть опасной для детеныша. Зоологи связались со специалистами из Китая, которые и рекомендовали разделить панд.

Через некоторое время зоологи попробовали соединить маму с Катюшей через решетчатый шибер, но Диндин снова начала издавать угрожающие звуки. Поэтому большие панды теперь живут в раздельных помещениях.