Я причинил ей больше горечи: Пашинян с уважением отнесся к уходу жены

Пашинян извинился перед женой Анной после ее ухода за причиненную горечь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал в своем Telegram-канале уход от него супруги Анны Акопян. Об окончании их гражданского брака стало известно 17 февраля.

Пашинян заявил, что с уважением относится к уходу Анны. В течение 30 лет женщина была рядом с политиком, поддерживала его и была опорой.

«Не уверен, что я был для нее таким же. Возможно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения», — подчеркнул Пашинян.

17 февраля Анна Акопян рассказала, что ее гражданский брак с премьером Армении закончен. Женщина попросила общественность вести себя сдержанно и корректно. У пары четыре ребенка — три дочки и сын.

