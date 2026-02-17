сегодня в 11:50

Супруга Пашиняна заявила о завершении их гражданского брака

Анна Акопян, жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила о прекращении их гражданского брака, сообщает ТАСС .

Акопян попросила общественность проявить сдержанность и корректность в случае разговоров на эту тему. Других подробностей произошедшего она не раскрыла.

При этом проправительственные Telegram-каналы говорят, что Пашинян и Акопян официально зарегистрировали отношения в ЗАГСе.

У пары есть четверо детей — три дочери и сын.

