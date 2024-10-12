«Я не сэр Гей*»: Джонсон вспомнил, как его приветствовал Лавров в 2017 году

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 октября опубликовал мемуары, в которых рассказал о визите в Москву в 2017 году и о том, как состоялась встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым — тот с порога приветствовал его фразой «я не сэр Гей*», пишет РБК .

«Я не сэр Гей*, сэры Геи* — это у вас в Форин-офисе», — вспоминает Джонсон, как его приветствовал Лавров.

По словам Джонсона, Лавров на встрече с ним курил сигареты одну за одной, а выглядел как «утомительное олицетворение российской внешней политики». Тогда Джонсон прибыл в РФ для обсуждения ряда вопросов, в том числе вопроса Сирии, но, по его словам, стороны так и не сумели прийти к чему-то конкретному.

Лавров на той встрече говорил Джонсону, что отношения Москвы и Лондона «находятся на очень низкой отметке» и не по инициативе России.

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