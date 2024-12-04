Извинения Путина за лабрадора не поменяли мнение Меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что осталась при своем мнении о ситуации с лабрадором Конни, которого президент РФ Владимир Путин взял на их встречу в 2007 году. Российский лидер ранее вновь извинился за этот инцидент и сказал, что не знал о том, что Меркель не любит собак из-за старой травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

В новом интервью американскому телеканалу Меркель сказала, что перед визитом к Путину ее советник уведомил Москву, что канцлер не любит собак, однако российский лидер все равно пришел на их встречу со своим лабрадором. После этого Ангела Меркель в своих мемуарах «Свобода» предположила, что Владимир Путин появился на их встрече с собакой специально, чтобы якобы ее запугать.

«Может быть, он (Путин — ред.) забыл это (то, что Меркель не любит собак — ред.). Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока. <…> Это проверка, попытка прощупать почву — насколько человек стойкий, сильный», — считает Меркель.

Путин подчеркивал, что его удивили слова Меркель про ситуацию с его лабрадором, которые она изложила в мемуарах. Несмотря на это, президент России вновь извинился перед экс-канцлером за тот случай, отметив, что он не знал о ее боязни собак.