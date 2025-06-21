Израильские СМИ сообщают о возгорании в жилом здании после удара Ирана

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В Тель-Авиве вспыхнул пожар после падения обломков иранской ракеты

В центре Тель-Авива вспыхнул пожар в жилом доме после падения фрагментов перехваченной ракеты, запущенной Ираном, сообщает RT .

Местное издание Yedioth Ahronoth сообщает, что обломки пробили крышу здания, вызвав возгорание на верхних этажах.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и борются с огнем.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного обстрела израильской территории. Системы ПВО перехватывают десятки снарядов, но отдельные фрагменты все же достигают земли.