Израильские СМИ сообщают о возгорании в жилом здании после удара Ирана
В Тель-Авиве вспыхнул пожар после падения обломков иранской ракеты
Фото - © Yedioth Ahronoth
В центре Тель-Авива вспыхнул пожар в жилом доме после падения фрагментов перехваченной ракеты, запущенной Ираном, сообщает RT.
Местное издание Yedioth Ahronoth сообщает, что обломки пробили крышу здания, вызвав возгорание на верхних этажах.
Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и борются с огнем.
Инцидент произошел на фоне массированного ракетного обстрела израильской территории. Системы ПВО перехватывают десятки снарядов, но отдельные фрагменты все же достигают земли.